Fifth Third compra Comerica por 9.283 millones para crear el noveno banco de EEUU

Fifth Third Bancorp ha llegado a un acuerdo para su fusión con Comerica Incorporated mediante la absorción de la entidad, por la que abonará unos 10.900 millones de dólares (9.283 millones de euros) en acciones, lo que resultará en la creación de la novena entidad bancaria de Estados Unidos, con aproximadamente 288.000 millones de dólares (245.292 millones de euros) en activos.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Comerica recibirán 1,8663 acciones de Fifth Third por cada título de Comerica, lo que representa un precio de unos 82,88 dólares por acción al precio de cierre de las acciones de Fifth Third el pasado viernes, y una prima del 17,5% sobre el precio de las acciones de Comerica al cierre de esa misma sesión.

Al cierre de la transacción, previsto para finales del primer trimestre de 2026, los actuales accionistas de Fifth Third poseerán aproximadamente el 73% y los de Comerica, aproximadamente el 27% de la compañía fusionada.

La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas tanto de Fifth Third como de Comerica, además de a las aprobaciones regulatorias y al cumplimiento de las condiciones de cierre.

La entidad combinada operará en 17 de los 20 mercados de mayor crecimiento de EEUU, incluyendo regiones clave del sureste, Texas y California, a la vez que consolidará su liderazgo en el medio oeste. Para 2030, se espera que más de la mitad de las sucursales de Fifth Third estén ubicadas en el sureste, Texas, Arizona y California.

"Esta combinación marca un momento crucial para Fifth Third, ya que aceleramos nuestra estrategia para densificar nuestra presencia en mercados de alto crecimiento y profundizar nuestras capacidades comerciales", declaró Tim Spence, presidente y consejero delegado de Fifth Third Bank.

De su lado, Curt Farmer, presidente y consejero delegado de Comerica, ha destacado que la unión con Fifth Third, con sus fortalezas en comercio minorista, pagos y tecnología digital, permitirá consolidar la franquicia comercial líder de Comerica y seguir sirviendo a los clientes con capacidades mejoradas en más mercados.