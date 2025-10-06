El TPI condena al líder de una milicia sudanesa por crímenes contra la humanidad en Darfur

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha declarado culpable este lunes al antiguo comandante de las milicias 'yanyauid' Alí Muhamad Alí Abdelrahmán, alias 'Alí Kushayb', por crímenes contra la humanidad cometidos hace cerca 20 años en la región sudanesa de Darfur, en el oeste del país africano.

El TPI ha informado de que la Sala de Primera Instancia ha concluido que Alí Kushayb es responsable de un total de 27 cargos de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en Darfur en el marco del conflicto en el que las milicias respaldaron al entonces presidente de Sudán, Omar Hasán al Bashir.

Abdelramán fue puesto bajo custodia del TPI en junio de 2020 tras entregarse voluntariamente en República Centroafricana (RCA) cuando era sospechoso de 31 cargos presuntamente cometidos entre agosto de 2003 y abril de 2004. Durante el juicio, el acusado rechazó los cargos presentados en su contra y dijo ser inocente.

Entre estos cargos figuraban orquestar ataques contra civiles, asesinatos, saqueos, destrucción de propiedades, actos inhumanos, acciones contrarias a la dignidad de las personas, violación, traslado forzoso de población, persecución, tortura, tratamiento cruel e intento de secuestro durante su periodo como responsable de las milicias en la región de Uadi Salí.