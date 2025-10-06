El Israel-Premier Tech cambiará de nombre e imagen a partir de 2026

El equipo ciclista Israel-Premier Tech anunció este lunes que cambiará de nombre e imagen a partir de la temporada de 2026, "alejándose de su actual identidad israelí" y como paso "esencial para asegurar el futuro del equipo", y después de las manifestaciones propalestinas en La Vuelta 2025.

"Con un firme compromiso con nuestros corredores, personal y valiosos socios, se ha tomado la decisión de cambiar el nombre y la marca del equipo, alejándose de su actual identidad israelí. En el deporte, el progreso exige a menudo sacrificios, y este paso es esencial para asegurar el futuro del equipo", expresó el comunicado del equipo.

El Israel-Premier Tech fue objetivo de las manifestaciones propalestinas durante la Vuelta Ciclista a España disputada este verano, y que provocaron la cancelación y modificación de varias etapas de la ronda española, en la que ya decidieron retirar el nombre del país de sus maillots a mitad de carrera.

En su comunicado, el Premier Tech recordó que el equipo se fundó hace once años bajo el nombre del Cycling Academy "con la visión de nutrir a jóvenes talentos de países no tradicionalmente ciclistas, entre ellos Israel, proporcionando a los aspirantes a ciclistas un camino claro hacia el ciclismo profesional".

Se convirtió en Israel-Premier Tech hace cuatro años. "Es, y siempre ha sido, un proyecto deportivo", dejó claro la nota de prensa. "El equipo se enorgullece de sus logros en la carretera, pero aún más de la cultura que ha construido", agregó.

"Esta cultura ha sido la base que ha permitido al equipo superar los retos de los últimos meses, apoyando firmemente a nuestros corredores y personal durante un periodo increíblemente difícil. Durante todo este tiempo, los propietarios y la dirección del equipo han reconocido la necesidad de un cambio", confesó el comunicado.

Así, además del cambio de nombre y de imagen para 2026, anunciaron que Sylvan Adams, actual dueño del equipo, también dejará la estructura deportiva para "centrarse en su papel como presidente del Congreso Judío Mundial".

"A nuestros seguidores, gracias por vuestro apoyo inquebrantable a lo largo de los años, y especialmente durante estas últimas semanas. Esperamos continuar juntos este viaje", concluyó el comunicado del equipo Israel-Premier Tech.