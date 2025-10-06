El Duque de Alba, serio y descolocado, protagoniza un insólito momento tras la boda de su hermano Cayetano

El pasado sábado, el Palacio de Dueñas, en Sevilla, fue escenario de uno de los eventos más esperados en la alta sociedad española: la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. La ceremonia reunió a familiares, amigos cercanos y figuras destacadas del panorama social, que celebraron la unión en un entorno lleno de historia y elegancia. La familia Martínez de Irujo, muy unida a la Casa de Alba, vivió un día que mezcló la elegancia del protocolo con un ambiente alegre y cercano, propio de una celebración tan especial.

Entre los asistentes no faltaron los hermanos del novio -a excepción de Jacobo-, que acompañaron a Cayetano en este día tan significativo. El evento transcurrió con discreción, tal y como había planeado la pareja, aunque no por ello dejó de concentrar la atención mediática, especialmente a la salida de los invitados del histórico palacio

Carlos Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart, Duque de Alba y hermano del novio, abandonó el Palacio de Dueñas con el rostro visiblemente serio tras la celebración. Aun así, cuando fue preguntado por los periodistas, aseguró que se lo había pasado "muy bien" y que había sido un día de lo más agradable, confirmando con un categórico "mucho" su satisfacción por la jornada vivida junto a su familia.

Sin embargo, su salida no pasó inadvertida por un pequeño detalle: el duque lucía el pantalón algo descolocado y parte de la camisa por fuera. Debido a las obras en la acera frente al palacio, se detuvo unos segundos en mitad de un paso habilitado para colocarse la prenda antes de continuar su camino, una escena espontánea y poco habitual en el impecable protocolo que suele rodear a los miembros de la nobleza española.