El dueño de las sartenes Tefal rebaja previsiones por la debilidad de la demanda

El consejo de administración del grupo francés SEB, propietario de marcas como Tefal, Rowenta o Moulinex, ha revisado a la baja sus expectativas para el ejercicio en curso como consecuencia de la debilidad mayor de lo esperado en Europa y una actitud de "esperar y ver" por parte de los clientes en Estados Unidos.

"El escenario previsto a finales de julio no se ha materializado con la intensidad esperada", ha explicado la empresa, señalando en particular el desempeño observado en septiembre, mes clave del tercer trimestre que marca el inicio de la temporada alta.

De este modo, en un entorno incierto y volátil, la compañía está adoptando una postura más cautelosa para el cierre del ejercicio, en un contexto de competencia sostenida en el mercado.

"Esta revisión refleja una actividad más débil de lo previsto en Europa. Además, en Estados Unidos, el Grupo se ha visto significativamente afectado en las últimas semanas por la actitud de esperar y ver de los clientes, tanto del segmento de consumo como del profesional", ha explicado.

Asimismo, la empresa gala ha advertido de que el éxito de recientes lanzamientos de productos, el buen momento continuo en varios países europeos, el sólido rendimiento en Asia y la mejora en Sudamérica "no son suficientes", a corto plazo, para compensar estas tendencias.

Así, SEB espera que las ventas del tercer trimestre muestren un ligero descenso orgánico, lo que se traducirá en unos resultados inferiores a las previsiones.

Para el ejercicio 2025, prevé un crecimiento orgánico de las ventas entre estable y ligeramente positivo (frente al rango de +2% a +4% anunciado en julio), mientras que el resultado operativo se situará entre 550 y 600 millones de euros (frente a los 700 y 750 millones de euros anteriores).