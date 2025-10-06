El diputado libertario Espert renuncia a la reelección ante la presión por sus vínculos con un narco

El cabeza de lista del partido La Libertad Avanza (LLA) por Buenos Aires para las próximas elecciones legislativas, José Luis Espert, ha renunciado este domingo a su candidatura a la reelección como diputado a apenas tres semanas de los comicios y tras haber reconocido el cobro de 200.000 dólares (unos 170.000 euros) del narcotraficante argentino Federico 'Fred' Machado.

"Por Argentina, doy un paso al costado. Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla", ha publicado en la red social X, donde se ha presentado como víctima de "una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a Argentina por décadas y sostenida por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando".

El legislador ha señalado a "los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas" y ha afirmado no tener "nada que ocultar". "Demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios", ha subrayado, asegurando que "el tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral".

"A los dirigentes y compañeros de ruta de La Libertad Avanza, les digo: no se dejen psicopatear. Las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde", ha mantenido, instando a los miembros de su partido a que "utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante".

La renuncia de Espert ha llegado apenas dos días después de rechazar su retirada de la carrera electoral, cuando estaba precisamente en la Quinta de Olivos, residencia presidencial argentina, reunido con el líder de LLA y presidente argentino, Javier Milei.

El diputado ha confirmado una denuncia presentada contra él tras el recibo de 200.000 dólares de una empresa de Machado, pero ha argumentado que fue en pago por su actividad privada.

"A comienzos de 2019, Federico Machado me propuso presentar mi libro 'La sociedad cómplice' en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente. Ese mismo año decidí involucrarme en política y me postulé como candidato presidencial", dijo.

Milei, por su parte, ha justificado su aceptación de la renuncia de Espert sosteniendo en X que su partido no permitirá que "una operación maliciosa" ponga en riesgo "el proceso de cambio profundo" de su Ejecutivo.

Asimismo, en declaraciones a la cadena La Nación, ha argumentado que las alegaciones sobre si LLA estaba "manchada" eran "una locura, más teniendo en cuenta de quién viene". "Espert antepuso los intereses de la Nación, del modelo de la libertad, versus su persona. El profe es un gladiador", ha defendido.

"Espert ha decidido apartarse del proceso electoral. Yo no lo eché ni lo hubiera echado. Sé que está siendo víctima de una operación", ha señalado, enmarcando la trama en una supuesta "venganza de que Cristina (Fernández de) Kirchner fuera presa". "Si yo hubiera arreglado con la Justicia para que no ocurriera, seguro esto no ocurriría", ha agregado.

A Espert lo sustituirá en la lista electoral Diego Santilli, de quien mandatario argentino ha asegurado no dudar "de su honorabilidad", pese a que en 2023 se refirió a él como "el candidato de los TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos". "No hay nadie que no diga que es un corrupto", alegó entonces.

El Gobierno de Milei se juega una gestión tranquila de los dos años de mandato que le quedan en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre, a las que llega en un contexto de enfrentamiento con la Cámara de Diputados y el Senado por los repetidos rechazos a sus vetos y tras los comicios celebrados este septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde está empadronado más de un tercio de la población de todo el país y en los que la peronista Fuerza Patria logró más del 47 por ciento de los votos, más de trece puntos por encima de La Libertad Avanza.