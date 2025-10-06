Agencias

El aeropuerto de Oslo sufre ligeros retrasos tras un supuesto avistamiento de drones en la zona

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las operaciones en el aeropuerto de la capital de Noruega, Oslo, han sufrido ligeros retrasos este lunes tras el supuesto avistamiento de drones cerca de las instalaciones por parte de un piloto que estaba realizando un aterrizaje, sin que las autoridades se hayan pronunciado por ahora sobre lo sucedido.

Según las informaciones recogidas por la emisora pública noruega, NRK, la Policía recibió el informe sobre el avistamiento de drones en la zona y envió personal al lugar para recabar información y, si bien por el momento la misma no ha sido verificada, varios aviones que estaban en el aire permanecieron haciendo círculos en la zona.

Así, el suceso ha provocado algunos retrasos en el aeropuerto, si bien por ahora no se han registrado desvíos a otros aparatos, mientras que la Policía ha insistido en que las operaciones continúan con normalidad, algo confirmado por la empresa que opera las actividades en el aeródromo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Telefónica afirma que no se plantea un ERE "en este momento" pero analiza distintas posibilidades

Telefónica afirma que no se

Dimite el primer ministro de Francia un día después de formar Gobierno

Dimite el primer ministro de

Albares confirma que los 28 españoles de la Flotilla que permanecen en Israel vuelven este lunes a España

Infobae

Xbox Cloud Gaming tendrá una versión gratuita con anuncios

Xbox Cloud Gaming tendrá una

Marlaska afirma que no hay "nada" en el informe de la UCO que apunte a financiación ilegal del PSOE

Marlaska afirma que no hay