Danna Murillo, ex empleada de hotel: "3 cosas que me dan asco y nunca volvería a hacer en un hotel"

Aunque para muchos alojarse en un hotel es sinónimo de descanso y comodidad, quienes han trabajado en el área de limpieza saben que no todo lo que reluce es oro. Esto es lo que ha querido transmitir Danna Murillo, una joven costarricense de 23 años que, tras su paso por tres hoteles distintos -desde grandes cadenas internacionales hasta establecimientos locales-, ha confesado qué cosas jamás volvería a hacer como huésped después de conocer cómo funciona la limpieza desde dentro.

En su vídeo, compartido en redes sociales, Murillo asegura que algunas rutinas de higiene le hicieron cambiar por completo la forma en la que ve las habitaciones de hotel. La primera advertencia que lanza es sobre los vasos que suelen colocarse en los baños.

Aparentemente inofensivos, explica que se limpiaban con el mismo trapo que se usaba para el resto del baño: "Con el que se limpian las tuberías o la taza del servicio, con ese mismo nos mandaban a limpiarlos". Por falta de tiempo, añade, a menudo ni siquiera se lavaban con agua, sino con un spray de espejos y un paño. "Era la regla, no una decisión mía", precisa.

Otra de las cosas que Murillo evita ahora por completo son las almohadas decorativas y los caminos que se colocan sobre la cama. A diferencia de las sábanas o fundas blancas, que se cambian con cada huésped, esos cojines de colores pueden pasar meses sin lavarse. "Las almohadas blancas sí se lavan, pero las decorativas no. Se lavan como una vez al año o solo si se ven sucias", relata. Desde entonces, asegura, lo primero que hace al llegar a una habitación es retirarlas de la cama o colocarlas en el suelo: "Antes ni lo pensaba, ahora me da asco".

También confiesa que, tras su experiencia, nunca camina descalza en las habitaciones con moqueta. Aunque puedan parecer limpias, explica que esas alfombras rara vez se lavan en profundidad. "Si había manchas, simplemente nos decían que pasáramos un trapo húmedo y listo", comenta.

Las palabras de Murillo han generado opiniones divididas entre quienes también han trabajado en el sector. Algunos usuarios aseguran que los estándares de limpieza varían según la cadena y el personal encargado: "Yo trabajo en un hotel de lujo y sí limpiamos todo", escribía una usuaria. Otros, sin embargo, confirmaban haber vivido experiencias similares: "Tienes mucha razón, yo también trabajé en hoteles y lo que dices es verdad".

También hubo quienes confesaron que, tras escucharla, entienden mejor a los huéspedes más precavidos: "Después de ver esto, ya nadie se reirá de mí por llevar vasos, toallas y chancletas desde casa", comentaba otro usuario.