Bruselas apoya con 7 millones proyectos culturales ucranianos en plena guerra con Rusia

Por Newsroom Infobae

La Comisión Europea ha anunciado este lunes la concesión de siete millones de euros en ayudas al mundo de la cultura en Ucrania, en un respaldo a proyectos y artistas en un momento en el que país libra una guerra contra Rusia.

Con estos fondos, Bruselas apoya a organizaciones culturales y creativas ucranianas, así como a los profesionales y artistas que se enfrentan a las consecuencias actuales y futuras de la guerra de agresión de Rusia. En concreto, la ayuda apoya la preservación del patrimonio cultural y las representaciones artísticas tanto dentro como fuera de Ucrania.

Los proyectos galardonados son ZMINA Resilience, Culture Helps, Culture Horizons, y UAXEU, una iniciativa de intercambio cultural entre Ucrania y la UE.

Según ha destacado Glenn Micallef, comisario de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, la cultura desempeña un "papel fundamental" en la preservación de la unidad y el fomento de la resiliencia, "especialmente en tiempos de guerra".

"Para destruir una nación, hay que atacar su cultura. Por eso hemos aumentado nuestra ayuda financiera en el marco de la convocatoria de Europa Creativa para los sectores culturales y creativos de Ucrania", ha subrayado, defendiendo que esta ayuda refuerce al sector cultural y permita su recuperación posguerra.

