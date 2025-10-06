Agencias

Brankov, Ramstell y Sakaguchi, Nobel de Medicina por sus descubrimientos en la tolerancia inmune periférica

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramstell y Shimon Sakaguchi han sido distinguidos con el Premio Nobel de Medicina/ Física 2025 por sus descubrimientos relacionadas con la tolerancia inmune periférica, un mecanismo crucial que impide que el sistema inmunitario ataque los propios tejidos del cuerpo, según ha anunciado este lunes el Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia.

"El premio Nobel de este año, en Fisiología o Medicina, se refiere a cómo mantenemos nuestro sistema inmunológico bajo control, para que podamos luchar contra todos los microbios imaginables y aun evitar la enfermedad autoinmune", ha explicado María López-García, miembro del Comité Nobel, que este lunes anunciaba el primero de los ganadores de los Nobel de este año, que distinguen en seis categorías.

