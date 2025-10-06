Asociaciones venezolanas denuncian un acto de las juventudes del PCE-EPK en Santurtzi el día 9 para "enaltecer a Maduro"

Asociaciones venezolanas han denunciado que las juventudes del Partido Comunista de Euskadi (PCE-EPK) hayan organizado para el próximo día 9 un acto en la localidad vizcaína de Santurtzi para "enaltecer el régimen de Maduro", que contará con la participación como "invitada de honor" de Glenna Cabello, cónsul de Venezuela en Bilbao.

Gazte Komunistak-Juventudes Comunistas han realizado un llamamiento a acudir el próximo jueves al acto que celebrará en su sede de Santurtzi, a las 19.00 horas, para "conocer la resistencia del pueblo venezolano contra el imperialismo estadounidense", en el que participará Cabello.

En un comunicado, asociaciones y organizaciones formadas por venezolanos que viven en el Estado español han expresado su "absoluto rechazo" a este acto "propagandístico" que, a su juicio, pretende "enaltecer el régimen de Maduro", y supone "una ofensa a sus millones de víctimas".

Tras asegurar que existen en Venezuela "más de 800 presos políticos, muchos sin debido proceso", al menos 20 ciudadanos españoles "secuestrados, incluidos dos vecinos de Bilbao", y más de nueve millones de venezolanos "forzados al exilio", han llamado a la ciudadanía e instituciones a vetar esta charla.

Además, han recordado al secretario general del PCE-EPK y parlamentario de Sumar, Jon Hernández, que "el régimen al que brindan respaldo ha provocado la mayor crisis migratoria de la historia del continente", y han denunciado "la hipocresía de quienes se autodenominan defensores de los derechos de los trabajadores en España, mientras que en Venezuela los trabajadores públicos y funcionarios son esclavizados con salarios de hambre y miseria".