Alejandro Davidovich se despide de Shanghái tras una ajustada derrota contra Medvedev

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina ha perdido este lunes ante el ruso Daniil Medvedev (6-3 y 7-6) en 1 hora y 52 minutos en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái (China), que se disputa sobre pista dura al aire libre, en un partido igualado que se decidió por detalles en el 'tiebreak' del segundo set y en el que el malagueño acabó condenado por sus propios fallos.

El jugador ruso comenzó mucho mejor y aprovechó la segunda bola de 'break' que tuvo para romper el saque del andaluz nada más empezar, poniéndose con una ventaja de tres juegos que administró a base de buenos servicios. Con 2-5, el segundo español del ranking afrontó 7 bolas de set en contra con su saque y, a pesar de salvarlas, Medvedev convirtió la primera que tuvo con el suyo para cerrar el primer parcial.

El inicio del segundo set ya fue mejor para Davidovich, solventado con suficiencia sus turnos de servicio y apretando más al resto, faceta en la que solo sumó tres puntos durante la primera manga. A pesar de ello, el moscovita supo aguantar con su saque, aprovechando algunos errores del español y consiguiendo varios puntos de mérito, llevando el parcial al desempate.

El 'tiebreak' estuvo marcado por la superioridad al resto. El primer punto ganado al servicio fue para el ruso, que se puso con una ventaja de 2-4 que forzaba a Davidovich a sumar con sus saques. Finalmente, el andaluz no pudo hacerlo y cometió un error no forzado con la derecha que regaló el partido a un Medvedev que terminó exhausto (7-5).