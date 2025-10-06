Al menos un soldado muerto y otros seis heridos en un ataque contra una base militar en Colombia

Al menos un soldado del Ejército de Colombia ha muerto y otros siete han resultado heridos como consecuencia de un ataque con explosivos ejecutado este domingo contra una base militar situada en el Departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela, según han confirmado las autoridades, que lo han atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El organismo militar ha denunciado en un comunicado difundido en su cuenta de la red social X que "en la tarde de hoy (este domingo), el Batallón de Infantería Mecanizado nº 59, ubicado en el centro poblado de Puerto Jordán, del municipio de Arauquita, Arauca, fue objeto de ataques con morteros, perpetrado por narcoterroristas del Grupo Armado Organizado ELN".

Así, ha confirmado la muerte de un soldado identificado como José Henry Ceballos Moreno tras sucumbir a la "gravedad de (sus) heridas" y que otros seis efectivos que fueron alcanzados por este ataque con mortero están recibiendo atención médica especializada en un centro hospitalario de la ciudad de Yopal, donde fueron inmediatamente evacuados, rebajando la cifra inicial de ocho víctimas difundidas en medios locales.

El Ejército ha manifestado en la misma nota su rechazo "categórico a este acto criminal" del que ha dicho "pone en riesgo a la población civil" de la zona, y ha reafirmado su "compromiso con la seguridad y el bienestar" de los ciudadanos, asegurando que continuará para ello con sus "operaciones militares".

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros de nuestro soldado Ceballos, a quienes acompañamos en este difícil momento. Así mismo, manifestamos nuestra solidaridad con los soldados heridos y sus seres queridos, reiterando nuestro total respaldo y compromiso con su pronta recuperación", ha agregado antes de anunciar que pondrá lo sucedido en manos de la Justicia "con el fin de que se investiguen y sancionen estos actos terroristas conforme a la ley".

La Gobernación de Arauca también ha mostrado su "más enérgico rechazo al atentado terrorista" en un comunicado difundido en la misma red social y ha manifestado asimismo su "solidaridad con la Octava División del Ejército" a la que pertenecían las víctimas.

"Este lamentable hecho constituye una afrenta contra la institucionalidad, la seguridad y la paz de nuestro Departamento y del país" , ha agregado al tiempo que ha hecho un llamamiento por la "unidad" de la sociedad, el rechazo a la violencia y al trabajo conjunto "por un futuro donde prevalezcan el respeto, la legalidad y la convivencia pacífica".

El ELN ha golpeado con anterioridad esta misma base militar y de hecho, en septiembre del pasado año, la atacó dejando tres soldados muertos y una treintena de heridos.