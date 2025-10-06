Agencias

Al menos 106 muertos en ataques israelíes en Gaza durante la jornada del lunes

Por Newsroom Infobae

Guardar

El gobierno de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha denunciado que desde la madrugada del lunes se han producido al menos 143 bombardeos israelíes que han dejado al menos 106 fallecidos en el enclave palestino.

La oficina de prensa del gobierno gazatí denuncia así "más de 143 ataques de aviación y artillería contra zonas densamente pobladas por civiles y desplazados (...) que han dejado 106 civiles muertos, incluidos mujeres y niños", 65 de ellos en la ciudad de Gaza.

"La ocupación israelí continúa su genocidio a pesar de los llamados a detener los bombardeos del presidente Donald Trump y de la respuesta positiva a la propuesta", ha apuntado.

"Responsabilizamos plenamente a la ocupación israelí de estos crímenes y hacemos un llamamiento al gobierno estadounidense y a la comunidad internacional para que tomen medidas serias, eficaces y urgentes para detener la agresión", ha añadido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trump destaca que Hamás "ha accedido a cosas muy importantes" al aceptar su plan de paz

Trump destaca que Hamás "ha

LeBron James anuncia este martes "la decisión de todas las decisiones"

LeBron James anuncia este martes

(Crónica) Cultural y Albacete se quedan sin pólvora en el Reino de León

(Crónica) Cultural y Albacete se

Dimite un diputado de uno de los partidos del Gobierno en medio de las protestas sociales en Marruecos

Dimite un diputado de uno

España arranca su concentración en Las Rozas

España arranca su concentración en