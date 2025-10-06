Activision espera a los tramposos en el acceso anticipado de Black Ops 7: detiende al 97% en los primeros 30 minutos

Los sistemas antitrampas de Activision han detenido al 97 por ciento de los infractores en los primeros 30 minutos después de que iniciaran sesión en el acceso anticipado a Black Ops 7, una prueba determinante de cara al lanzamiento oficial del juego.

El acceso anticipado a la beta de Black Ops 7, que ha tenido lugar entre los días 2 y 5 de octubre, ha permitido comprobar la efectividad de los sistemas antitrampas de Activision más avanzados, que que requieren habilitar TPM 2.0 y Secure Boot para jugar en PC.

"Se esperaban tramposos. Pero nuestros sistemas actualizados los detectaron más rápido que nunca", ha asegurado la compañía tecnología de una prueba que considera "crucial" para los sistemas en condiciones reales de juego.

Según ha detallado, solo en los dos primeros días del acceso anticipado los sitemas antitrampas detuvieron al 97 por ciento de los infractores en los primeros 30 minutos después de que inicieran sesión por primera vez.

Activision también ha destacado la rapidez con la que han actuado contra aquellos tramposos que lograron sortear las nuevas medidas. Menos del 1 por ciento de los intentos de trampa llegaron a una coincidencia, y los que lo hicieron fueron eliminados en cuestión de minutos.

"Y esto es sólo el comienzo. Cuando llegue el lanzamiento, cada capa de protección estará en plena vigencia y las defensas de RICOCHET Anti-Cheat solo se fortalecerán", ha asegurado en una actualización compartida en X.

Con el lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 7 el próximo 14 de noviembre, las actualizaciones de Ricochet Anti-Cheat y el uso de tecnología TPM 2.0 y el Arranque Seguro deberán estar habilitadas para poder jugar en PC.