Susanna Griso desvela cómo fue la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

24 horas después, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan siguen siendo los protagonistas de la prensa del corazón española después de pasar por el altar este sábado, 4 de octubre, en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, en Sevilla.

Mucho se ha hablado de la seriedad del jinete el día de su boda, pero una de las invitadas ha desvelado este domingo que para nada estuvo serio, todo lo contrario, se emocionó en muchos momentos de la celebración.

Ha sido la presentadora de televisión Susanna Griso quien ha confesado esta mañana en la estación de AVE de la capital hispalense que vio a Cayetano "emocionadísimo como nunca, es así, se emocionó en uno de los discursos... estuvo muy bien, muy campestre, muy personal, muy sencilla, muy bonita, de verdad".

Además, también ha comentado que vio a los novios "muy bien, muy felices" y que la ceremonia religiosa estuvo "muy bien, muy bonita y emotiva". Sonriente y feliz por el día tan emotivo que vivió ayer, la comunicadora regresaba a Madrid para comenzar la semana descansada después de un fin de semana repleto de vivencias.