Agencias

Russell reina en Singapur y Verstappen recorta puntos a los McLaren

Por Newsroom Infobae

Guardar

El piloto británico George Russell (Mercedes) ha conseguido este domingo la victoria en la carrera del Gran Premio de Singapur, decimoctava prueba del Mundial de Fórmula 1, en la que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha vuelto a ganar la partida a los dos McLaren, que celebraron el título de constructores, para recortarles puntos en la lucha por el título, mientras que el español Fernando Alonso (Aston Martin) ha terminado octavo y Carlos Sainz (Williams), décimo.

En el ocaso de Marina Bay, Russell celebraba su segunda victoria del curso y McLaren confirmaba su segundo título del Mundial de Constructores consecutivo, el décimo de su historia, aunque el protagonismo fue para una nueva defensa numantina de Verstappen ante los dos coches 'papaya'.

El tetracampeón del mundo se garantizó el segundo puesto tras sobrevivir a los ataques del británico Lando Norris (McLaren), que completó el podio por delante de su compañero de garaje y líder del Mundial, el australiano Oscar Piastri, al que superó en la salida.

Con su cuarta plaza, el oceánico acumula 336 puntos, 22 más que Norris (314), y a ambos les recorta 'Mad Max' (273), a 63 de la cabeza. Con 237 unidades se queda Russell, todo a falta de seis Grandes Premios para el final.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rusia anuncia la "liberación" de la localidad de Kuzminovka, en la región ucraniana de Donetsk

Rusia anuncia la "liberación" de

Hezbolá pide a los países árabes que respalden a Hamás en las inminentes negociaciones de paz con Israel

Hezbolá pide a los países

El ministro de Economía beninés, Romuald Wadagni, elegido candidato del oficialismo a las presidenciales de 2026

El ministro de Economía beninés,

Asens (Comuns) afirma que los activistas españoles de la Flotilla "están bien": "El trato ha sido correcto"

Asens (Comuns) afirma que los

Susanna Griso desvela cómo fue la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

Susanna Griso desvela cómo fue