Agencias

Rusia anuncia la "liberación" de la localidad de Kuzminovka, en la región ucraniana de Donetsk

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado este domingo la toma de la localidad de Kuzminovka en el marco de la ofensiva hacia occidente en el este de Ucrania, concretamente en la provincia de Donetsk.

"Unidades del Grupo Sur han liberado la localidad de Kuzminovka en la República Popular de Donetsk como resultado de las acciones activas y decididas", ha publicado el Ministerio en su cuenta en Telegram.

Moscú ha confirmado además "un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance" desde tierra, mar y aire. Entre las armas utilizadas había misiles hipersónicos Kinzhal y drones de ataque lanzados contra "empresas del complejo militar-industrial ucraniano" y contra la infraestructura gasista "que da apoyo a sus operaciones". "Los objetivos del ataque se han conseguido", ha subrayado.

Además, el Ministerio de Defensa ruso da cuenta de la "derrota" de varias unidades de las fuerzas ucranianas en Katerinivka, Novaya Sich, Ugroedi, Krovnoye, Andreyevka, Osoyevka e Iskriskovshchina, en la región de Sumi.

En Járkov unidades mecanizadas y motorizadas de las Fuerzas Armadas ucranianas han sido derrotadas en Novouzhvinovka, Volchansk, Dvurechanskoye, Bologovka, Ambarnoye y Pokalyanoye. También ha habido combates en Seversk, Raigorodok, Reznikovka, Ivanopolye, Alekseevo-Druzhkovka, Konstantinovka, Dimitrov, Gruzskoye, Toretskoye, Rubezhnoye, Artemovka, Dorozhnoye, Ivanovka, Krasnoarmeysk y Grishino, en Donetsk.

Igualmente ha informado de enfrentamientos en Uspenovka, Malinovka, Pavlovka, Privolnoye, Novohrihorivka, Poltavka, Mala Tokmachka, Lukyanivske y Chervona Krynytsia, en Zaporiyia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Hezbolá pide a los países árabes que respalden a Hamás en las inminentes negociaciones de paz con Israel

Hezbolá pide a los países

El ministro de Economía beninés, Romuald Wadagni, elegido candidato del oficialismo a las presidenciales de 2026

El ministro de Economía beninés,

Asens (Comuns) afirma que los activistas españoles de la Flotilla "están bien": "El trato ha sido correcto"

Asens (Comuns) afirma que los

Susanna Griso desvela cómo fue la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

Susanna Griso desvela cómo fue

El Gobierno español contacta con las familias de los 21 españoles de la Flotilla que regresarán hoy

El Gobierno español contacta con