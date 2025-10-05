Agencias

Raquel Perera disfruta del concierto de Vanesa Martín en la capital

Por Newsroom Infobae

Guardar

Raquel Perera no se quiso perder el concierto de Vanesa Martín este sábado en la capital. Qué mejor plan que disfrutar de una noche con amigos al ritmo de los temazos de la artista.

La escritora atendió brevemente a la prensa y aseguro encontrarse "muy contenta" de por disfrutar de una noche de música con la mejor compañía posible, eso sí... se mostraba reacia a desvelar quién se trataba el hombre que estaba a su lado.

Raquel siempre ha sido muy discreta con su vida privada y en los últimos meses solo ha hablado de la buena relación que mantiene con Alejandro Sanz por el bienestar de sus hijos. Incluso le defendió tras el testimonio de Ivet Playá en televisión.

"Claro que coincidimos, afortunadamente somos prácticamente vecinos, vivimos al lado, o sea que sí que tenemos la oportunidad de vernos muy a menudo con los niños", decía en una de sus últimas apariciones públicas cuando le preguntaban si mantiene el contacto con el artista.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo lamenta la muerte de Fernández Vara con quien coincidió como presidentes autonómicos

Feijóo lamenta la muerte de

El periodo de aceptación de la OPA de BBVA sobre Sabadell finaliza este viernes

El periodo de aceptación de

La llegada del tifón 'Matmo' desata la evacuación masiva de más de 350.000 personas en el sur de China

La llegada del tifón 'Matmo'

Albares anuncia que 21 españoles de la Flotilla saldrán de Israel para llegar a España este domingo

Albares anuncia que 21 españoles

Un primer grupo de 21 españoles de la Flotilla saldrán de Israel para llegar a España este domingo

Un primer grupo de 21