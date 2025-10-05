Raquel Perera disfruta del concierto de Vanesa Martín en la capital

Raquel Perera no se quiso perder el concierto de Vanesa Martín este sábado en la capital. Qué mejor plan que disfrutar de una noche con amigos al ritmo de los temazos de la artista.

La escritora atendió brevemente a la prensa y aseguro encontrarse "muy contenta" de por disfrutar de una noche de música con la mejor compañía posible, eso sí... se mostraba reacia a desvelar quién se trataba el hombre que estaba a su lado.

Raquel siempre ha sido muy discreta con su vida privada y en los últimos meses solo ha hablado de la buena relación que mantiene con Alejandro Sanz por el bienestar de sus hijos. Incluso le defendió tras el testimonio de Ivet Playá en televisión.

"Claro que coincidimos, afortunadamente somos prácticamente vecinos, vivimos al lado, o sea que sí que tenemos la oportunidad de vernos muy a menudo con los niños", decía en una de sus últimas apariciones públicas cuando le preguntaban si mantiene el contacto con el artista.