Agencias

¿Por qué Jaime Martínez-Bordiú no fue acompañado por su mujer a la boda de Cayetano Martínez de Irujo?

Por Newsroom Infobae

Guardar

Jaime Martínez-Bordiú fue uno de los invitados este sábado al enlace matrimonial entre Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, pero sin embargo llamó la atención que acudiese a la ceremonia religiosa en solitario, sin la presencia de su mujer.

Tras la boda, Jaime no dudó en atender a la prensa y explicó el motivo por el que Marta Fernández no había podido acompañarle. Con total naturalidad y entre risas, el empresario aseguraba que "no ha llegado a tiempo, viene conduciendo desde Marbella y viene pisando huevos... con lo cual viene al convite".

Y así fue. Por la noche, después de disfrutar del convite en la Finca Las Arroyuelas, Martínez-Bordiú se dejaba ver saliendo con su propio vehículo y acompañado por su mujer y otra persona.

Eso sí, sin querer desvelar cómo se lo habían pasado en la celebración, se limitó a saludar a la prensa y levantar el dedo pulgar en señal de que todo había ido bien... aunque cuando salió de la Iglesia del Cristo de los Gitanos sí que confesó que la ceremonia había sido "preciosa y muy bonita".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PSOE buscará esta semana que el Congreso condene cualquier declaración de representantes públicos que incite al odio

El PSOE buscará esta semana

El CERMI pide eliminar subvenciones a empresas que incumplan la cuota de empleo para personas con discapacidad

El CERMI pide eliminar subvenciones

El Gobierno de Israel niega maltratos a los miembros de la Flotilla bajo su custodia

El Gobierno de Israel niega

España pide a Israel que cese su ofensiva en Gaza aunque no prosperen las conversaciones en Egipto

España pide a Israel que

España pide a Israel que cese su ofensiva en Gaza aunque no prosperen las conversaciones con Hamás en Egipto

España pide a Israel que