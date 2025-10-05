Agencias

Marco Rubio cree que un estado palestino "no es algo realista ahora mismo"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Marco Rubio, ha advertido de que un estado palestino independiente "no es algo realista ahora mismo".

"Ni siquiera es posible. No es algo realista ahora mismo porque quién gobernaría ese estado palestino, ¿Hamás?", ha afirmado en una entrevista en la cadena CBS.

Rubio ha destacado que será un grupo de "tecnócratas" palestinos los que gestionarán la Franja de Gaza, pero solo después de que los rehenes israelíes sean devueltos --20 vivos y 28 fallecidos--, ha indicado Rubio.

Esta nueva autoridad se instaurará con ayuda de países de la región y europeos, ha resaltado el jefe de la diplomacia estadounidense, antes de recordar que el conflicto continúa activo. "Estamos muy lejos aún de todo eso", ha recalcado.

"Va a tardar un tiempo y será necesario mucho trabajo y mucho apoyo internacional y ese es el objetivo final de esta misión, después de que salgan los rehenes", ha argumentado.

Más tarde, en la NBC, Rubio ha explicado que la máxima prioridad ahora mismo es la liberación de los rehenes, aunque también ha mencionado el desarme de Hamás. "Puedes tener a los rehenes de vuelta. Puedes conseguir un cese de las hostilidades, pero a largo plazo volvería a ocurrir otra vez", ha señalado.

El plan de paz presentado la semana pasada por el presidente estadounidense, Donald Trump, incluye un horizonte para la creación de un estado palestino gobernado por la Autoridad Palestina tras la introducción de reformas. Sin embargo, Hamás controla aún Gaza. Hasta 157 de los 193 países han reconocido ya el estado palestino.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Exteriores admite haber pagado el avión de los españoles de la flotilla para "agilizar su salida" de Israel

Infobae

Asuntos Consulares de Exteriores recibirá en Barajas a los 21 españoles de la flotilla llegados desde Israel

Infobae

El temporal deja más de 60 muertos en Nepal e India durante el fin de semana

El temporal deja más de

El FC Barcelona no perdona los tropiezos de Atlético y Real Sociedad y se despega en el liderato de la Liga F

El FC Barcelona no perdona

Más de 3.200 personas de 23 países desfilan por la Gran Vía en la Cabalgata por la Hispanidad

Más de 3.200 personas de