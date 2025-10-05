Luis de la Fuente convoca al delantero Borja Iglesias para los duelos ante Georgia y Bulgaria

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha convocado al delantero del RC Celta Borja Iglesias para los partidos de clasificación para el Mundial del año que viene ante Elche y Bulgaria, según informó este domingo el combinado nacional.

El gallego ve recompensado así su gran inicio de temporada con el conjunto celeste, con el que ha marcado seis goles en diez partidos, cuatro en LaLiga EA Sports y los otros dos en la Liga Europa, para volver con la 'Roja' más de dos años después de su última presencia.

El 'Panda', de 32 años, sólo tiene con la actual campeona de Europa dos internacionalidades, una con Luis Enrique Martínez como seleccionador, en la derrota (1-2) de septiembre de 2022 ante Suiza de la Liga de Naciones 2022-2023, y la otra con el actual entrenador del combinado nacional, también revés (2-0) ante Escocia en marzo de 2023 en el segundo partido de clasificación para la Eurocopa de 2024.

Además, hay que recordar que Borja Iglesias fue uno de los que posicionó a favor de la delantera Jenni Hermoso tras lo sucedido en la final del Mundial Femenino de 2023 y el beso que le propinó el por entonces presidente de la RFEF Luis Rubiales. El de Santiago de Compostela aseguró en sus redes sociales en aquel momento que renunciaba a jugar con la 'Roja'. "He tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes", aseveró en agosto de 2023.