Agencias

Los Reyes lamentan la muerte de Fernández Vara, "un servidor público que hizo del diálogo su seña de identidad"

Por Newsroom Infobae

Guardar

Los Reyes han lamentado la muerte del expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara, a quien se han referido como "un servidor público que hizo del diálogo su seña de identidad, defendiendo siempre sus ideas con convicción, pero desde la templanza y la moderación".

Así lo han expresado este domingo, destacado además "su entrega a Extremadura y a sus ciudadanos, también al conjunto de los españoles", al tiempo que han señalado su "profundo sentido de Estado y lealtad a la Constitución y a la Corona".

Asimismo, han enviado un mensaje de "cariño y afecto" a los familiares de Fernández Vara.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Putin avisa a Trump que la entrega de misiles Tomahawk a Ucrania supondría la "destrucción" de sus relaciones

Putin avisa a Trump que

El PSOE buscará esta semana que el Congreso condene cualquier declaración de representantes públicos que incite al odio

El PSOE buscará esta semana

El CERMI pide eliminar subvenciones a empresas que incumplan la cuota de empleo para personas con discapacidad

El CERMI pide eliminar subvenciones

El Gobierno de Israel niega maltratos a los miembros de la Flotilla bajo su custodia

El Gobierno de Israel niega

España pide a Israel que cese su ofensiva en Gaza aunque no prosperen las conversaciones en Egipto

España pide a Israel que