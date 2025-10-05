Las Infantas, Doña Cristina y Doña Elena, juntas de nuevo en un acto en Torrejón de Ardoz

La Infanta Cristina y la Infanta Elena han asistido este domingo, 5 de octubre, al gran Homenaje a la Bandera, una de las celebraciones más esperadas de las fiestas patronales de Torrejón de Ardoz.

Las hermanas gozan de muy buena relación, pero llevan sin coincidir en un acto juntas muchos años, de hecho, la última vez que se dejaron ver juntas fue en 2014 cuando visitaron el colegio de San Sebastián de los Reyes que lleva su nombre.

La celebración ha comenzado en la Plaza de España de esta localidad de la Comunidad de Madrid con un desfile aéreo y terrestre de unidades militares, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil.

Para la ocasión, las infantas han optado por dos conjuntos de tonos otoñales, ideales para las temperaturas en la capital y sobre todo, confortables para una jornada en la que han estado moviéndose continuamente.

Por un lado, la Infanta Elena, quien se ha dejado ver con un dos piezas formado por un pantalón de pinza en color blanco y chaqueta ceñida en color naranja que ha combinado con unos tacones con estos dos tonos y cartera de mano.

La Infanta Cristina, mucho más sobria, ha optado por un pantalón de tejido viscoso oscuro, con blusa a juego y blazer cropped con estampado de flores a juego con el resto.

Sonrientes y cómplices, las infantas han vuelto a demostrar que su relación va mucho más allá de lo que la gente imagina. A pesar de haber coincidido pocas veces en eventos públicos, han estado muy unidas en estos últimos años en los que Doña Cristina ha tenido que afrontar su divorcio con Iñaki Urdangarin.