La violencia en la comunidad árabe israelí, camino de superar en 2025 el récord de víctimas del año pasado

Casi 200 integrantes de la comunidad árabe israelí han muerto en incidentes violentos, la mayoría relacionados con las actividades de clanes mafiosos, desde principios de este año 2025 que va camino ser el más sangriento desde el comienzo de las estadísticas de este ámbito.

La ONG Iniciativas de Abraham, especializada en el seguimiento de la violencia en esta comunidad, cifra ya en 194 los fallecidos; los dos últimos son un hombre de 50 años acribillado a tiros en la baja Galilea y un joven de 21 en la ciudad beduina de Rahat, en el sur del país.

Estas cifras totales representan ahora mismo un 9 por ciento más que el máximo del año pasado. Solo desde principios de octubre hay constancia de seis asesinatos.

El pasado 20 de abril, el comisario jefe de la Policía de Israel, Daniel Levy, habló sin tapujos de esta situación, que se ha convertido "en un monstruo" social derivado de la pobreza endémica de estas comunidades y la actividad de las bandas criminales. La guerra de Gaza y la aparición de la figura del 'ultra' Itamar Ben Gvir como ministro de Seguridad han agravado todavía más la situación.

Durante el primer año de mandato de Ben Gvir, en 2023, las tasas de homicidios en la comunidad árabe alcanzaron su nivel más alto desde el comienzo de las estadísticas, prácticamente duplicando las del año anterior. El ministro supremacista desmanteló un programa conjunto diseñado por su predecesor, Omer Barlev, y los líderes municipales árabes para combatir la delincuencia en la comunidad árabe.