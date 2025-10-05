Agencias

La UE destaca el "fracaso" de la ofensiva de verano de Rusia en Ucrania

La Alta Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Kaja Kallas, ha puesto de manifiesto este domingo el "fracaso" de la ofensiva de verano de Rusia en el este de Ucrania y ha criticado los recientes ataques contra civiles.

"Rusia está ocultando el fracaso de su ofensiva de verano con ataques terroristas contra civiles e infraestructura ucraniana", ha afirmado Kallas en su cuenta en la red social X en referencia a ataques como el del sábado contra una estación de tren ucraniana.

"Seguiremos apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario: vamos a terminar el próximo paquete de sanciones y a garantizar la financiación y la entrega de armas. Rusia no va a parar hasta que sea obligada a ello", ha añadido.

Kallas tiene previsto participar en el Segundo Foro de Alto Nivel sobre Seguridad y Cooperación Regionales que se celebra en Kuwait y al que asisten los ministros de Asuntos Exteriores de la UE y del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

Ya el lunes está programado el 29º Consejo Conjunto y Reunión Ministerial CCG-UE. Después dará una rueda de prensa con el ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait, Abdulá Alí al Yahya, y el secretario general del CCG, Yassem Albudaiui.

Además tiene previstos encuentros con el príncipe heredero de Kuwait, el jeque Sabá al Jaled al Hamad al Mubarak al Sabá; el primer ministro kuwaití, Ahmad al Abdulá al Sabá; y su ministro de Asuntos Exteriores del país, Abdulá Alí al Yahya. También se reunirá con Albudaiui y con el ministro de Exteriores de Bahréin, Abdulatif bin Rashid Alzayani.

EuropaPress

