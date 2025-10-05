Agencias

José Ortega Cano, sin opinión acerca de la entrevista de Amador Mohedano

Por Newsroom Infobae

Amador Mohedano reaparecía esta semana en '¡De viernes!' tras haber pasado por un bache de salud que ha tenido muy preocupada a toda su familia. El hermano de Rocío Jurado ofrecía una entrevista en la que volvía a hablar de su sobrina Rocío y de Fidel Albiac.

"Rocío Carrasco no quiere tener ningún acercamiento con su hija. Ha luchado más por sus parejas que por sus hijos", confesaba Amador. Además, aseguraba que su sobrina está "abducida" por Fidel y que este es el culpable del cambio de actitud que la heredera universal de la Jurado ha tenido con toda la familia.

Un testimonio del que no quiso opinar Rocío Flores, que se encontraba en plató, asegurando que "yo ya hablé, yo ya di mi entrevista y expliqué mis sentimientos. Él ha decidido hablar de los suyos, pero yo prefiero no opinar porque él ya sabe muy bien lo que yo opino, yo he hablado con él en muchas ocasiones".

Sin embargo, ¿qué opina el resto de la familia? José Ortega Cano se ha dejado ver este fin de semana en la plaza de toros de Las Ventas y al preguntarle por el testimonio de Amador, el diestro optaba por guardar silencio y no hacer ninguna declaración.

El torero prefiere quedarse al margen de la polémica que hay servida de nuevo en la familia de su difunta mujer y se limitó a hacer un simple gesto con el rostro, pero no entró en detalles.

