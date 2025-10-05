Israel intercepta un misil hutí procedente de Yemen tras saltar las alarmas en Jerusalén y el centro del país

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han notificado este sábado la interceptación de un misil balístico disparado desde Yemen por los rebeldes hutíes, un ataque que ha provocado la activación de las sirenas en Jerusalén y otras zonas del centro de Israel, si bien hasta la fecha no se han reportado daños ni víctimas.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel han identificado que un misil fue lanzado desde Yemen hacia territorio israelí y los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza. Siga las instrucciones del Comando del Frente Interno", han explicado las FDI en una primera y escueta publicación en la red social X.

Como medida preventiva, el Ejército hebreo ha emitido una alerta temprana que ha activado las sirenas antiaéreas "en varias regiones del país", incluyendo Jerusalén y el sur de Cisjordania.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre impactos directos, personas heridas ni daños materiales como consecuencia del lanzamiento.

Tampoco el portavoz castrense de los rebeldes hutíes se ha pronunciado respecto a este incidente, que --de confirmarse-- sería la 91.ª ocasión desde el 18 de marzo en la que los hutíes han disparado un misil balístico contra Israel, coincidiendo con la reanudación de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.

Este tipo de ataques se ha intensificado desde que estalló la actual guerra entre Israel y Hamás, antes del alto el fuego temporal acordado en enero de 2025.

Previo a esa tregua, los hutíes ya habían lanzado más de 40 misiles balísticos y más de un centenar de drones y misiles de crucero como parte de su campaña de apoyo a Hamás en el conflicto. Las FDI han mantenido su defensa activa en respuesta a estas agresiones transfronterizas.

Este nuevo episodio de enfrentamiento con los hutíes ha vuelto a poner de manifiesto la complejidad y amplitud del conflicto, que ya involucra a múltiples actores y frentes fuera del territorio israelí y palestino.

En paralelo a estos hechos, Israel ha confirmado que enviará una delegación oficial, encabezada por el ministro Ron Dermer, a las conversaciones programadas para el lunes en El Cairo. En la capital egipcia, se prevé que las conversaciones giren en torno al plan propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, para la reconstrucción y el futuro de la Franja de Gaza.

El ataque de esta madrugada llega después de que el Ejército israelí denunciara este miércoles que la milicia yemení había lanzado otro dron hacia su territorio, en el marco de los últimos ataques registrados en la región y a medida que aumenta la presión ejercida por los rebeldes hutíes contra Israel.

En concreto, los insurgentes yemeníes comenzaron a atacar con drones y misiles el territorio de Israel y buques vinculados con el país en aguas del mar Rojo y del golfo de Adén en respuesta a la ofensiva militar en la Franja de Gaza, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas.