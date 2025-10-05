Irene Rosales desvela cómo ha sido el reencuentro con Anabel Pantoja

Irene Rosales se dejaba ver de nuevo en televisión este sábado, 4 de octubre, en el programa 'Bailando con las estrellas', donde bailó un chachachá con un temazo que se ha convertido en una declaración de intenciones: 'Yo soy esa', de Marta Sánchez.

Dispuesta a disfrutar de todo lo que la vida le ponga en el camino en esta nueva etapa de su vida tras su divorcio con Kiko Rivera, la influencer aseguró que "tengo 34 años y tengo que decir 'soy yo, aquí estoy y voy a disfrutar'". Dicho y hecho.

Este domingo, Irene ha vuelto a Sevilla para reencontrarse con sus hijas y se ha mostrado muy feliz por la participación en el programa y... ¡atención! porque ha dejado abierta la posibilidad de volver a trabajar en los platós.

A su llegada, Rosales ha confesado que no tiene ni idea de si la venta de Cantora y de las demás propiedades de Isabel Pantoja han podido afectar económicamente a Kiko: "No sé, no sé ni de lo que me habláis" y, además, ha confesado que está en un momento de su vida que va "a disfrutar" de todo lo que le venga. Eso sí, no sabe si seguirá con proyectos en televisión: "No lo sabemos nunca".

En cuanto a su reencuentro con Anabel Pantoja, Irene ha explicado que fue "muy bien" y que "todo" está muy bien con ella a pesar de la separación con el dj, por lo que la relación entre ellas sigue estando intacta.