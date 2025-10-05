Agencias

Herido grave un motorista tras una colisión junto a un turismo en la TF-5, en Santa Cruz de Tenerife

Por Newsroom Infobae

Un motorista, de 62 años, ha resultado herido de gravedad este sábado tras una colisión junto a un turismo en la TF-5, a la altura de Somosierra, en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 18:46 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó diversos traumatismos de carácter grave y fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Por su parte, la Guardia Civil instruyó las diligencias.

