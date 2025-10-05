Agencias

Fuentes médicas palestinas confirman seis muertos por ataques israelíes en Gaza durante las últimas horas

Al menos seis palestinos han muerto por nuevos ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza desde el amanecer de este domingo, en medio de los preparativos para una crucial reunión el lunes donde Israel y Hamás intentarán alcanzar un acuerdo sobre el plan de paz de EEUU.

Si bien el Ejército israelí ha asegurado que ha reducido el ritmo de su ofensiva en el enclave, y en particular en la ciudad de Gaza, los médicos del hospital Nasser han denunciado que al menos cuatro personas han muerto al norte de la ciudad meridional de Rafá.

Otro palestino ha muerto en un ataque israelí contra la ciudad de Gaza, donde han sido atacados varios edificios residenciales en la calle de Al Thalathini, en el barrio de Al Sabra, y otro civil ha muerto en el centro de la Franja, cerca del corredor de Netzarim, recoge la agencia oficial de noticias palestina WAFA.

Este mismo sábado el Gobierno egipcio ha confirmado que las delegaciones israelí y de Hamás mantendrán contactos en El Cairo a partir de este lunes para cerrar los detalles de la propuesta de plan de paz para Gaza de Trump.

Israel se ha comprometido a cumplir con una difusa "primera fase" que supondría, de nuevo en principio y cuando dé junto a Hamás luz verde al proceso, la suspensión inmediata de ataques y la liberación de rehenes y canje de prisioneros en un plazo de 72 horas.

