Fedra Lorente recuerda a su difunto esposo tan solo diez días después de su muerte

Fedra Lorente aparecía en pantalla este sábado, 4 de octubre, en el programa 'Fiesta' con Emma García para homenajear a Rocío Dúrcal en el día de su cumpleaños y recordar a su difunto esposo tan solo varias semanas después de fallecer.

Muy emocionada, la actriz aseguraba que está siendo un momento complicado en el que se está apoyando en su hija para seguir adelante y también confesaba que las hijas de la cantante se habían volcado con ella y toda la familia estos días.

Europa Press pudo hablar en exclusiva con Lorente y recordó a su marido con bonitas palabras: "Lo bueno de todo es haber pasado todos los años del mundo con una persona sana, buena, honrada, limpia, no tenía vicios y cantaba de locura".

Además, recordaba lo buen profesional que fue: "Últimamente metió en la fiesta de Madrid de abril a 22.000 personas y la gente se le subía por encima... tenía un exitazo, era impresionante y en pleno follón mira, pasó. Lo que Dios quiera".

Por último, confesaba que no está pasando por un buen momento porque todavía está digiriendo su pérdida: "Estoy deshecha porque hace 10 días de su muerte y porque llevo con él desde que yo tenía 10 años".