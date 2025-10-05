Agencias

Fallece una mujer en el incendio de una vivienda en Palencia

Por Newsroom Infobae

Una mujer ha fallecido este domingo en el incendio de una vivienda en el número 62 de la calle San Antonio de Palencia capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar a las 00.21 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido llamada que avisaba del incendio, si bien el alertante no tenía constancia de que hubiese alguna persona herida o afectada por el humo.

El 1-1-2 ha avisado del fuego a los Bomberos y la Policía Local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, los organismos de emergencias han confirmado el fallecimiento de una mujer, de la que por el momento no se tienen más datos, al tiempo que el personal sanitario de Sacyl ha atendido a otras dos personas afectadas por el humo, a quienes se ha trasladado más tarde al hospital de Palencia.

