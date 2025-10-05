España pide a Israel que cese su ofensiva en Gaza aunque no prosperen las conversaciones en Egipto

El Gobierno español ha pedido este domingo a Israel que ponga punto y final a su ofensiva en la Franja de Gaza, fructifiquen o no las inminentes conversaciones entre la delegación israelí y la del movimiento islamista palestino Hamás este próximo lunes en la ciudad-balneario egipcia de El Arish para acercar posturas sobre el plan de paz presentado por Estados Unidos para el enclave palestino.

"Israel tiene que terminar sus operaciones militares independientemente del resultado de esas negociaciones o no", ha manifestado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE recogidas por Europa Press.

Un resultado óptimo de las negociaciones en El Arish representaría la liberación inmediata, 72 horas después de la conclusión del encuentro, de todos los rehenes israelíes en manos de Hamás y las milicias palestinas a cambio de 250 presos condenados a cadena perpetua y más 1.700 gazatíes detenidos tras el 7 de octubre de 2023, incluidos todas las mujeres y los niños detenidos en este contexto. A cambio, Israel protagonizaría una retirada parcial de su actual frente en Gaza aunque mantendría su presencia en el enclave.

Sin embargo, todavía queda una gran distancia por recorrer, porque Hamás rechaza categóricamente la propuesta de Estados Unidos para establecer una junta de transición internacional, y exige por contra que el futuro político de Gaza sea guiado por la soberanía palestina sobre el territorio.

En cualquier caso, Albares ha pedido el final inmediato y sin condiciones de la ofensiva israelí, porque va acompañada de "una violación diaria, cotidiana, del derecho Internacional, del derecho Internacional humanitario y de los Derechos Humanos" y porque "tiene que terminar ya este bloqueo inhumano que está produciendo una hambruna inducida de la Franja de Gaza".

"De la misma forma", ha querido matizar, "que Hamás tiene que liberar a todos los rehenes, incondicionalmente, hoy mismo", también de manera independiente de las conversaciones de paz.

El objetivo final, ha reiterado el ministro Albares, debe ser el de "una paz definitiva, duradera, para poner en pie y en marcha de una vez por todas ese Estado palestino realista y viable, que pueda convivir y coexistir en paz, seguridad, prosperidad conjuntamente con el Estado de Israel y, desde luego, con el Estado español".