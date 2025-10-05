El PSOE defiende en el Congreso pedir a Europa más margen de maniobra en las ayudas estatales de vivienda

El PSOE ha registrado una iniciativa en el Congreso con la que plantea solicitar a las instituciones europeas que se otorgue más margen de maniobra en las normas sobre las ayudas estatales para la vivienda asequible.

Mediante una proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Vivienda, el Grupo Socialista ha hecho una batería de propuestas que versan en torno al impulso de un plan europeo sobre la vivienda habida cuenta de que la crisis habitacional "ha estallado" en todo el continente.

En concreto, el PSOE esgrime que Europa se enfrenta a una crisis de vivienda que afecta a millones de persona y que en la última década, los precios medios de la vivienda en Europa han crecido en un 48%. Si se compara con la renta de los hogares, dice el partido, la situación resulta "absolutamente insoportable" porque el precio de la vivienda ha crecido "casi dos veces más que la renta de los hogares".

Con todo ello, el PSOE pide al Gobierno del que forma parte solicitar a Europa más margen de maniobra en las normas sobre ayudas estatales para la vivienda, más si cabe cuando en España las competencias de esta materia recaen en las comunidades autónomas que en su mayoría están gobernadas por el PP.

"Estamos en un momento de estancamiento, por lo que es crucial encontrar soluciones eficaces que permitan a todos los Estados miembros determinar la implementación precisa a nivel local", subraya el PSOE en la proposición no de ley recogida por Europa Press.

APROBAR UN PLAN EUROPEO DE VIVIENDA ASEQUIBLE

En esta iniciativa parlamentaria el principal partido del Ejecutivo también insta al Gobierno a aprobar un plan europeo de vivienda asequible para la ciudadanía europea, y, en particular, para la ciudadanía española, que desarrolle todas las medidas posibles que permitan el incremento del parque público de vivienda.

Por último, el PSOE plantea abordar el impacto de la capitalización en el mercado de la vivienda de uso residencial y turístico, para hacerla compatible con el derecho a una vivienda digna y asequible, así como con el mantenimiento de la identidad de las ciudades españolas.