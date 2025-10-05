El Papa muestra su preocupación por el "crecimiento del odio antisemita" en el mundo

León XIV ha pedido el fin de la guerra en Gaza al tiempo que ha reclamado una "paz justa y duradera" para el territorio. Asimismo, también ha mostrado preocupación por el "crecimiento del odio antisemita en el mundo", refiriéndose al ataque terrorista a una sinagoga en Mánchester del pasado 2 de octubre.

Así lo ha expresado este domingo tras el rezo del Ángelus ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro. "Sigo profundamente dolido por el inmenso sufrimiento del pueblo palestino en Gaza", ha lamentado el Pontífice.

Asimismo, ha destacado los "pasos significativos en las negociaciones de paz" que se están dando en Oriente Medio. "Espero que pronto puedan dar los frutos deseados", ha afirmado, haciendo un llamamiento a todos los responsables "a comprometerse con decisión en este camino, a cesar el fuego y a liberar a los rehenes".

EL PAPA MUESTRA SU CERCANÍA A LOS MIGRANTES

El Papa también ha mostrado su cercanía hacia las personas migrantes en el marco del Jubileo de los Migrantes y del Mundo Misionero, celebrado durante este fin de semana.

"Nadie debe ser obligado a partir ni ser explotado o maltratado por su condición de necesitado o de extranjero", ha manifestado. En este sentido, ha subrayado que "en primer lugar, siempre, la dignidad humana".

"No podemos permanecer indiferentes ante el odio", ha advertido el Papa, al tiempo que ha pedido a los fieles que sean "constructores de fraternidad y de esperanza".