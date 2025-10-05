El BNG exige en el Congreso blindar por ley la subida salarial de los funcionarios con el IPC

El BNG ha registrado una iniciativa en el Congreso con la que plantea blindar por ley la subida salarial de los funcionarios con el IPC para garantizar que los salarios del personal empleado público se actualicen automáticamente en función del coste de la vida.

Mediante una proposición no de ley que la formación ha registrado en la Comisión de Hacienda del Congreso, el Bloque Nacionalista denuncia que desde el año 2010, el personal empleado público sufre una pérdida continuada de su poder adquisitivo, que ya supera el 20% en el momento actual.

El diputado del BNG, Néstor Rego, esgrime que esta situación provoca que muchas personas que trabajan en la administración tengan "serias dificultades" para hacer frente a los gastos derivados de la vivienda, la cesta de la compra, los suministros o incluso para cubrir necesidades básicas.

ALGUNOS FUNCIONARIOS COBRAN PRÁCTICAMENTE EL SMI

Asimismo, expone que algunos sueldos de cuerpos y escalas básicas de la administración se igualan con el SMI y suben con su incremento, lo que a su juicio revela "el nivel de deterioro retributivo del personal público".

Por todo ello, el BNG insta al Gobierno a acometer los trámites para el establecimiento de una cláusula de garantía salarial para el personal empleado público que permita que los salarios se actualicen automáticamente cada año en función del incremento del IPC real.

Esta cláusula, quiere el BNG, debe constituir la base sobre la que articular futuros acuerdos salariales anuales o plurianuales, con el objetivo de recuperar progresivamente el poder adquisitivo perdido.

Por este motivo, el partido incluye un segundo en la propuesta, recogida por Europa Press, para pedir al Ejecutivo que contemple que esta subida automática sea independiente y complementaria de los incrementos salariales que puedan acordarse en el ámbito de la negociación colectiva.