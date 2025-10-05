(Crónica) El Racing vuelve a la carga y Las Palmas gana al Cádiz con Kirian

El Racing de Santander volvió a la senda de la victoria con un 3-0 al Málaga este domingo en la jornada ocho de LaLiga Hypermotion, con la que empató en el liderato que no acertó a alcanzar el Cádiz, que perdió en su visita a Las Palmas (1-0).

Después de tres jornadas sin ganar, el Racing reaccionó en lucha por el liderato tras jugar toda la segunda parte con uno más por la roja que vio Javi Montero, ex de El Sardinero, en una dura entrada. El Málaga aguantó hasta que a media hora del final llegaron los goles de Asier Villalibre, Jeremy Arevalo y Andrés Martín.

Con 16 puntos, el Racing empató en lo alto con el Deportivo de La Coruña y, en el partido que cerró la jornada este domingo, el Cádiz cayó en el Gran Canaria, quedándose con 15 el cuadro andaluz, por los 14 de los canarios. El equipo amarillo sumó tres puntos de oro para creer en sus opciones esta temporada y, además, celebró el regreso de Kirian Rodríguez ocho meses después.

Tras superar por segunda vez el cáncer, el capitán volvió en el tramo final, aún con 0-0, y Las Palmas firmó poco después el 1-0 con un cabezazo de Sergio Barcia, la primera derrota del Cádiz esta temporada. Pegado a la zona de promoción se quedó un Real Valladolid (12) que de nuevo, por tercera jornada seguida, no fue capaz de ganar. El bello gol de tacón de Julien Ponceau supuso el empate en Pucela, en el derbi castellano contra un Mirandés que se adelantó con el 0-1 de Ismael Barea en el primer tiempo. Ambos merecieron puntuar en un choque con buenas ocasiones para ganar.

Por otro lado, el Castellón firmó su tercera victoria seguida, confirmando el buen aterrizaje del nuevo técnico Pablo Hernández, al superar (3-1) a un Sporting en crisis. Los de Asier Garitano, con su puesto entre rumores, encadenaron una quinta derrota seguida sin acertar cuando trataron de reaccionar a un 2-1 en la reanudación.

Además, al Real Zaragoza poco le duró la alegría, tras su primera victoria, y volvió a la senda de la derrota contra un Córdoba que sale de los puestos de descenso. Un gol en propia puerta de Francho Serrano y las quejas al árbitro marcaron la derrota maña en La Romareda, donde empiezan a encomendarse a El Pilar.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 8 DE LALIGA HYPERMOTION:

Viernes 03.

AD Ceuta FC - SD Eibar 1-0.

Sábado 04.

RC Deportivo - UD Almería 1-1.

FC Andorra - CD Leganés 1-2.

SD Huesca - Burgos CF 2-1.

Granada CF - Real Sociedad B 5-2.

Domingo 05.

Real Zaragoza - Córdoba CF 0-1.

CD Castellón - Real Sporting 3-1.

Real Racing Club - Málaga CF 3-0.

Real Valladolid - CD Mirandés 1-1.

UD Las Palmas - Cádiz CF 1-0.

Lunes 06.

Cultural y Deportiva Leonesa - Albacete BP 20.30 horas.