(Crónica) El City impone la ley de Haaland y Grealish hace ganar al Everton

El Manchester City se acercó a los primeros puestos de la Premier con la victoria (0-1) este domingo ante el Brentford en la séptima jornada, gracias a otro gol de Erling Haaland, mientras que un ex de los celestes como Jack Grealish dio la victoria al Everton.

Los de Pep Guardiola tiraron de la puntería del inicio enchufado de temporada del delantero noruego, noveno gol en liga, para superar a un Brentford que no tuvo esa pegada. El equipo londinense se vio por debajo antes del minuto 10 y dio el balón a un City que se protegió bien con él, y que aguantó en defensa al final.

Con 13 puntos, los de Mánchester se colocan quintos pero solo a tres del liderato del Arsenal. Además, un gol en el minuto 93 de Jack Grealish puso al Everton con 11, a las puertas de la zona europea, superando en la tabla a su rival Crystal Palace, que vio frenado en 19 su histórico récord de partidos sin perder. Iliman Ndiaye inició la remontada a 15 minutos del final.

Por otro lado, el Aston Villa de Unai Emery encandenó su segunda victoria seguida, las que lleva esta temporada, con un 2-1 sobre el Burnley gracias a un doblete de Donyell Malen. Mientras, el Newcastle se recuperó de la dura derrota contra el Arsenal con un 2-0 sobre un Nottingham Forest en descenso y con presión para Ange Postecoglou, con goles de Bruno Guimaraes y Nick Woltemade.

