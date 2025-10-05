Agencias

Colau (Comuns) y Coronas (ERC) afirman que han recibido "maltrato" de Israel

Por Newsroom Infobae

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau (Comuns), y el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas han afirmado que han recibido "maltrato y trato denigrante" por parte del Gobierno de Israel.

Lo han explicado en declaraciones tras llegar al Aeropuerto de Barcelona en un vuelo desde Madrid Barajas, tras ser deportados por Israel por participar en la Global Sumud Flotilla, y los dos han añadido que han sufrido humillaciones y vejaciones.

"No es nada comparado con lo que pasa el pueblo de Palestina cada día. Lo más importante es parar el genocidio y abrir corredores humanitarios", ha dicho Colau, que ha celebrado las manifestaciones que se han producido tras la intercepción de la flotilla.

