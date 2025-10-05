Carmen Lomana... ¿con ganas de pasar por el altar con Antonio Gutiérrez?

No solo fue un día especial para Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, también para Carmen Lomana, que acudía a la boda de estos dos con su pareja, Antonio Gutiérrez, por primera vez ante las cámaras de los medios de comunicación... haciendo oficial así lo que era ya un secreto a voces.
La Socialité disfrutó tanto de la ceremonia religiosa y del convite en la Finca de Las Arroyuelas que le entraron ganas de pasar por el altar con Antonio, o al menos eso es lo que expresó ante las cámaras cuando le preguntaban si tiene planeado dar un paso más con su amor.
La Socialité abandonó la fiesta asegurando que "Cayetano estaba muy emocionado, llorando, con lo que es Cayetano... Ha sido una boda preciosa, llena de sentimiento, de amor y de diversión. Lo hemos pasado muy bien".
Pero... horas antes, Lomana desvelaba que le habían entrado ganas de pasar por el altar con Antonio: "Pues sí, a mí se me acaban de declarar", aunque se contradecía: "Yo no, yo ya no. A mí ya se me ha pasado el arroz para casarme".
Eso sí, bromeaba con que Antonio "se quiere casar ya", pero recalcaba que "yo soy un poco dura de pelar, pero todo es coger el gustillo"... ¿volverá a pasar por el altar Carmen Lomana ahora que está feliz y disfrutando de una relación consolidada?