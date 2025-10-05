Agencias

Aumentan a 37 los muertos por el derrumbe de una escuela en Indonesia

Por Newsroom Infobae

La Agencia Nacional de Gestión de Catástrofes de Indonesia ha informado de que las víctimas mortales por el derrumbe de una escuela islámica de cuatro plantas en la provincia Java Oriental ha aumentado a 37 y todavía continúan 26 desaparecidas cuando se cumplen seis días desde el accidente.

El colapso del centro educativo tuvo lugar este pasado lunes mientras se llevaban a cabo labores de hormigonado en el internado Al Khoziny, situado en el distrito de Sidoarjo. Decenas de estudiantes, en su mayoría alumnos de edades comprendidas entre los 13 y los 18 años, aunque también había profesores en el edificio en el momento en el que se produjo el incidente.

Los trabajos de rescate y evacuación se han completado al 60 por ciento y desde la agencia han previsto teminarlos definitivamente este lunes, según ha recogido el diario indonesio 'The Jakarta Post'.

La identificación de las víctimas se ha complicado debido a que la mayoría eran menores de edad y no disponían de documentación oficial ni registros dactilares. Algunos cuerpos, además, se han hallado en condiciones tan deterioradas que no ha sido posible reconocerlos visualmente.

La agencia aseguró ya el miércoles que los equipos de emergencia habían localizado hasta 15 puntos donde podría haber supervivientes, detectando señales de vida en al menos seis de ellos. Los trabajos se realizan principalmente a mano, excavando túneles de acceso a estas áreas.

Este tipo de sucesos son comunes en Indonesia. A principios de septiembre, tres personas murieron y dos resultaron heridas en un incidente similar en Java Occidental cuando un edificio se derrumbó durante la llamada a la oración. En 2018, alrededor de 75 personas fallecieron también por el derrumbe de una entreplanta en la Bolsa de Yakarta.

