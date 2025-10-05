Asuntos Consulares de Exteriores recibirá en Barajas a los 21 españoles de la flotilla llegados desde Israel

El subsecretario y la directora general de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Xavier Martí Martí y Carolina de Manueles Álvarez, se han desplazado al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas para recibir a los 21 españoles de la Global Sumud Flotilla llegados este domingo desde Israel.

Según han trasladado fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares a Europa Press, Exteriores "sigue trabajando para la pronta vuelta del resto de españoles". De esta forma, en el avión que ha partido hoy de Tel Aviv, se encuentran 21 de los 49 españoles de la flotilla detenidos en Israel.

Dentro de ese primer grupo que ha volado de vuelta a España se encuentran el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas, la exalcaldesa Ada Colau y el diputado de Compromís Juan Bordera, pero no los tres representantes de Podemos que viajaban en la Flotilla, Lucía Muñoz, Serigne Mbayé y Alejandra Martínez, que se han negado a firmar la extradición.