Asens (Comuns) afirma que los activistas españoles de la Flotilla "están bien": "El trato ha sido correcto"

El eurodiputado de los Comuns y abogado de la Flotilla, Jaume Asens, ha afirmado que todos los activistas españoles que viajaban en la Flotilla "están bien" y que el trato que han recibido "ha sido correcto".

"Están incomunicados, pero hemos podido saber que están todos bien, animados y no hay ningún herido. Eso es lo más importante para nosotros", ha asegurado. Sin embargo, no ha concretado si ha habido "algún caso de exceso de fuerza". "Todavía no lo sabemos, pero lo que sí es que en términos generales el trato ha sido correcto", ha puntualizado en declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE recogidas por Europa Press.

En este sentido, Asens ha puntualizado que "habrá habido situaciones concretas de falta de acceso al agua, de comida, etcétera", pero que estas situaciones se encuentran "dentro de los patrones de funcionamiento normales del Ejército israelí".

Ha explicado que aún se está "confeccionando" la lista de las 21 personas que llegarán esta tarde a Madrid, que aún "no es definitiva", y ha criticado que la comunicación con los servicios consulares "ha dejado mucho que desear" ya que el Ministerio no les han facilitado la lista de los pasajeros que regresan a España.

"Las familias están angustiadas, se han enterado de la noticia a través de la televisión. Habría sido deseable que hubieran llamado primero a las familias antes de informar a los medios de comunicación", ha señalado.

Entre esas 21 personas, están el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas y la exalcaldesa Ada Colau.

De las otras 28 personas que siguen detenidas en Israel hay tres que están en huelga de hambre, siendo una de ellas Alejandra Martínez, una de las representantes de Podemos en la flotilla, como confirmaba la secretaria general de la formación, Ione Belarra, en declaraciones a medios de comunicación al inicio de la manifestación propalestina celebrada este sábado en Madrid.

"Tenemos que hacer un seguimiento específico de cada uno de ellos para ver psicológicamente cómo están, porque no conocemos la situación concreta de detención de cada uno de ellos, sabemos solo la foto general", ha agregado Asens.