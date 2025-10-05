ACT. (Previa) España inicia este lunes su concentración para los partidos ante Georgia y Bulgaria

La selección española masculina de fútbol inicia este lunes su concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para preparar los partidos de clasificación para el Mundial de 2026 ante Georgia y Bulgaria, una convocatoria marcada por la ausencia del delantero del FC Barcelona Lamine Yamal y con la más que posible del mediocentro del Manchester City inglés Rodri Hernández.

Los convocados por Luis de la Fuente están citados este lunes a las 20.00 horas en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para afrontar esta nueva 'ventana' FIFA, aunque no será hasta el martes cuando afronten su primera sesión de entrenamiento en Las Rozas, abierta al público.

El miércoles y el jueves, ya a puerta cerrada, seguirán entrenando en las instalaciones madrileñas, igual que el jueves, cuando tras el entreno cogerán un vuelo hacia Alicante para trasladarse posteriormente a Elche, donde el seleccionador ofrecerá la rueda de prensa previa al primer partido ante Georgia, que se jugará el sábado 11 en el Martínez Valero (20.45 horas).

Después del partido, la plantilla y el cuerpo técnico volarán de vuelta a Madrid, donde el domingo por la mañana afrontarán un nuevo entrenamiento. El lunes 13, se desplazarán por carretera a Valladolid, donde el martes 14 se enfrentarán a Bulgaria en el José Zorrilla (20.45 horas).

Entre los jugadores que afrontarán los dos encuentros de clasificación para el Mundial no estará Lamine Yamal, en un primer momento incluido en la lista. El de Mataró se lesionó en el anterior parón por selecciones y se perdió cuatro partidos del FC Barcelona; regresó ante la Real Sociedad, ante la que jugó media hora, y disputó todo el encuentro de 'Champions' ante el PSG, y el viernes apareció en la convocatoria de De la Fuente.

Sin embargo, el conjunto azulgrana informó a la RFEF de que el extremo padecía molestias en el pubis, y el organismo federativo procedió a desconvocarlo, todo en medio de tensas declaraciones cruzadas entre el seleccionador español y el entrenador culé, Hansi Flick. De momento, De la Fuente ha decidido llamar al delantero del RC Celta Borja Iglesias para paliar esa baja en la parte ofensiva.

También parece que, a falta de confirmación oficial, que el mediocentro Rodri Hernández no podrá acudir tras un percance muscular este domingo con el Manchester City en el partido ante el Brentford. El propio jugador apuntó tras el choque que no podría estar con la campeona de Europa a la que había vuelto en la anterior ventana tras superar su grave lesión de rodilla.

Tampoco aparecen en la lista el capitán Álvaro Morata, ahora en las filas del Como 1907; Nico Williams (Athletic Club), que todavía no ha reaparecido tras superar una lesión muscular; ni los lesionados Gavi, Fermín López (FC Barcelona) y Fabián Ruiz (PSG), pero a cambio entran nombres como los de los jugadores del Atlético de Madrid Marcos Llorente y Pablo Barrios.

También regresan Álex Baena (Atlético de Madrid), después de recuperarse de una lesión muscular y una operación de apendicitis; Samu Aghehowa (Oporto); y el extremo Yéremi Pino (Crystal Palace). Además, se mantienen los extremos Jesús Rodríguez (Como 1907) y Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) y el centrocampista Aleix García (Bayer Leverkusen).

--LISTA DE CONVOCADOS.

PORTEROS: David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic Club) y Álex Remiro (Real Sociedad).

DEFENSAS: Marc Cucurella (Chelsea), Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente y Robin Le Normand (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Dani Vivian (Athletic Club), y Dean Huijsen (Real Madrid).

CENTROCAMPISTAS: Martín Zubimendi y Mikel Merino (Arsenal), Rodri (Manchester City), Pedri y Dani Olmo (FC Barcelona), Álex Baena y Pablo Barrios (Atlético de Madrid), y Aleix García (Bayer Leverkusen).

DELANTEROS: Jesús Rodríguez (Como), Ferran Torres (FC Barcelona), Yéremi Pino (Villarreal CF), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), Samu Aghehowa (Oporto) y Borja Iglesias (RC Celta).