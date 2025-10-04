Xabi Alonso: "Me gusta cuando veo a Vinícius sonreír"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, confesó que le "gusta cuando" ve a Vinícius "sonreír" como este sábado con su doblete en la victoria (3-1) contra el Villarreal, al tiempo que valoró la progresión que seguro que tiene Jude Bellingham y la capacidad que demostró una vez más Fede Valverde para rendir de lateral.

"'Vini' ha hecho un muy buen partido, ha tenido una actuación decisiva, primer gol. Muy contento con él, me gusta cuando veo a Vinícius sonreír, disfrutar, ha estado cerca de hacer el 'hat trick' que hubiese sido redondo. Necesitamos a todos y queríamos acabar bien este ciclo con la victoria de hoy", dijo en la rueda de prensa posterior al duelo en el Santiago Bernabéu.

El técnico de los blancos insistió en que el brasileño es "muy importante" tras unas semanas de debate con sus sustituciones. "Ha sido muy buen partido, contra el Levante también. 'Vini' es un jugador muy, muy importante, por todo lo que genera, y hoy hemos visto un gran partido suyo", afirmó.

"Había que trabajar el partido. En la primera parte nos ha faltado un pelín de velocidad. Nos faltaba dinamismo. Los equipos de Marcelino tienen mucha estabilidad, es un equipo de Champions, pero hemos tenido ocasiones para marcar. Había que esperar el momento, no perder el control, ellos estaban preparados para salir a la contra. Ha sido un partido serio e importante", añadió.

Por otro lado, Alonso fue preguntado por Bellingham y confió en que será vital después del parón por selecciones. "A la vuelta, con dos semanas más de entrenamiento, va a ser mejor día a día. Va a ser importante para la siguiente fase en octubre. Vamos a tener ese tiempo. Tenemos un calendario intenso", afirmó.

Por otro lado, el técnico del Madrid explicó que pese a las molestias de Kylian Mbappé y Franco Mastantuono no puede saber si irán o no con sus selecciones. "No lo podemos decir, tienen unas pequeñas molestias, esperemos que no vaya a más y si se complica que no puedan jugar, pero no puedo decir nada ahora mismo", dijo.

Además, Alonso no quiso meterse "en el tema" de la polémica arbitral que protestó el Villarreal y fue preguntado por otro debate, el de la posición de Valverde. "Fede siempre está dispuesto a jugar donde le toque y ha hecho un gran partido", apuntó.

"Todos hemos visto cómo ha jugado, y ha hecho muy buen partido, puede jugar en muchas posiciones y hoy ha jugado ahí. Es muy generoso con el equipo, tiene una gran predisposición, le gusta sentirse útil, sentirse importante y nunca ha puesto ningún impedimento", terminó.