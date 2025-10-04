VÍDEO: Israelíes y palestinos negociarán los detalles del plan de Trump a partir del lunes en Egipto

El Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio ha confirmado este sábado que las delegaciones israelí y del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) mantendrán contactos en El Cairo a partir de este lunes para cerrar los detalles de la propuesta de plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Egipto acogerá reuniones de delegaciones israelí y palestina el 6 de octubre de 2025 para debatir las condiciones concretas y los detalles del intercambio de todos los rehenes israelíes y presos palestinos de acuerdo con la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump", ha explicado el Ministerio de Exteriores egipcio en un comunicado.

Estos contactos abordarán las condiciones necesarias a nivel humanitario y logístico para realizar el intercambio previsto en el plan de Trump.

Los representantes de Israel, Hamás, Qatar y Estados Unidos estarán presentes en estas reuniones, según han informado diferentes medios estadounidenses e israelíes. Por parte de Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha confirmado el envío de una delegación que estará encabezada por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer.

Según fuentes de la cadena estadounidense CBS, la delegación estadounidense estará encabezada por el enviado de Trump, Steve Witkoff y el yerno del presidente, Jared Kushner, uno de los principales implicados en la política norteamericana en Oriente Próximo durante la primera administración del mandatario.

Witkoff y Kushner están terminando de preparar su viaje a Egipto, como también lo están haciendo el resto de delegaciones con un objetivo en mente: pactar una primera fase del acuerdo que implicaría, en un plazo de 72 horas tras su concreción, la puesta en libertad de todos los rehenes de Hamás a cambio de 250 presos condenados a cadena perpetua y más 1.700 gazatíes detenidos tras el 7 de octubre de 2023, incluidos todas las mujeres y los niños detenidos en este contexto.

Todavía se desconoce la composición de las otras tres delegaciones.

