Una nueva protesta contra la ilegalización de Palestine Action se salda con 175 detenidos en Londres

Por Newsroom Infobae

La Policía Metropolitana de Londres ha confirmado la detención este sábado de, por ahora, 175 detenidos en la nueva protesta contra la ilegalización de la ONG Palestine Action, declarada proscrita por protagonizar una acción de protesta a favor de Palestina en una base militar.

Entre los detenidos hay seis personas arrestadas a primera hora por colgar una pancarta de apoyo a la organización en el puente de Westminster.

Respaldar o pertenecer a la organización es un delito castigado con penas máximas de hasta 14 años de cárcel, pese a que los abogados de la organización han esgrimido hasta el último momento que la ilegalización representa "un abuso autoritario" de poder.

El Gobierno de Keir Starmer promovió la ilegalización del grupo tras el allanamiento de una base aérea en el que varios activistas realizaron pintadas en aviones militares. Las autoridades estimaron entonces los daños en 7 millones de libras (8,1 millones de euros).

