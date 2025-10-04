Ucrania denuncia un muerto y 30 heridos en un ataque ruso a una estación de tren en el este del país

El Gobierno de Ucrania ha denunciado que al menos una persona ha muerto y otras 30 han resultado heridas este sábado por el ataque de un avión no tripulado de Rusia contra una estación de tren en la región de Sumi, en el este del país, que ha alcanzado a varios vagones de un ferrocarril.

El fallecido, confirmado esta tarde, se trata de un hombre de 71 años cuyos restos mortales han sido encontrados en uno de los vagones alcanzados.

"Un salvaje ataque ruso con un avión no tripulado en la estación de tren de Shotska", ha anunciado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en un mensaje de su cuenta en la red social X, acompañado de un vídeo de las consecuencias del ataque.

Zelenski ha precisado que en el lugar del ataque había pasajeros y empleados del servicio ferroviario ucraniano, Ukrzaliznytsia, pero no ha querido dar más información a la espera de una nueva evaluación de los servicios de Emergencia.

Poco después las autoridades han confirmado que, de los 30 heridos, al menos ocho han tenido que recibir tratamiento en centros médicos de la zona, y uno se encuentra en cuidados intensivos, en estado grave, según ha informado el gobernador ucraniano de Sumi, Oleg Hrigorov.

Entre los heridos hay tres niños de 8, 11 y 14 años. El mayor de ellos se encuentra con pronóstico reservado pero su vida no corre peligro.

El bombardeo ruso, estiman las autoridades ucranianas, parece tratarse de un nuevo episodio del repunte de atauqes rusos de esta semana contra la infraestructura de energía y transporte del país. Moscú no se ha pronunciado a este respecto.

El presidente ucraniano cree imposible "que Rusia no estuviera al tanto de que estaban atacando civiles" y ha puesto el ataque como ejemplo "de un terror que el mundo no puede ignorar".

"Cada día, Rusia cobra vidas. Y solo la fuerza puede detenerla. Hemos escuchado declaraciones firmes de Europa y Estados Unidos, y ya es hora de convertirlas en realidad, junto con todos los que se niegan a aceptar el asesinato y el terror como algo normal", ha zanjado.

Por otro lado, el Ejército de Ucrania ha continuado por segundo día con sus ataques contra las refinerías rusas de la región de Leningrado. El último de ellos ha ocurrido esta madrugada y ha alcanzado, según el Estado Mayor ucraniano, una refinería de petróleo de Kirishi.

Rusia, que este pasado viernes protagonizó uno de sus ataques más contundentes contra las instalaciones gasísticas de Ucrania, todavía no se ha pronunciado al respecto.