Trump dice que Israel se está conteniendo y avisa a Hamás que no tolerará más retrasos en las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este sábado que el Ejército de Israel "ha suspendido temporalmente sus bombardeos" en la Franja de Gaza -- en contra de nuevos balances médicos palestinos que hablan de decenas de muertos en las últimas horas -- y avisado a Hamás que no tolerará ninguna dilación más en las conversaciones para ultimar su plan de paz para el enclave.

Aprecio que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para dar la oportunidad de concretar la liberación de rehenes y el acuerdo de paz. Hamás debe actuar con rapidez. De lo contrario, guantes fuera", ha avisado en un nuevo ultimátum publicado en su plataforma Truth Social.

"No toleraré más retrasos, que muchos creen que ocurrirán de nuevo, o cualquier escenario en el que Gaza vuelva a representar una amenaza", ha avisado en referencia a la respuesta publicada por Hamás este pasado viernes a su plan, en la que acepta liberar a todos los rehenes israelíes que quedan en su poder pero pide negociar un gobierno de consenso palestino con su participación.

"Vamos a terminar con esto, rápidamente. Todo el mundo será tratado de manera justa", ha reiterado el mandatario.

El Ejército israelí dice que ha rebajado la intensidad de sus operaciones en la ciudad de Gaza, según fuentes militares al Times of Israel. De manera pública, sin embargo, su portavoz militar en árabe, el coronel Avichay Adraee, asegura que el cerco sobre la ciudad más poblada del enclave sigue en pie.

Por su parte, la ONG del Centro Palestino para los Derechos Humanos de Gaza ha documentado ya al menos 34 palestinos muertos desde que el presidente de Estados Unidos declarara esta pasada noche del viernes el avance de las conversaciones de paz para el enclave palestino e instara a Israel a que suspendiera sus ataques sobre la Franja.

La ONG ha documentado desde entonces 59 ataques aéreos y de artillería por parte de Israel en menos de 16 horas. De los fallecidos, 27 han sido identificados en la ciudad de Gaza, cinco en Khan Yunis y dos en el centro de la Franja de Gaza.